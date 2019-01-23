الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، مبعوث فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا إلى المملكة السفير محمد مهات.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتسلم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس جمهورية كينيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.// انتهى //20:42ت م0270