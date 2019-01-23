المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسزار مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم، مبنى شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية.واطلع اللواء الحربي خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من القيادات بمدني المنطقة، على سير العمل بالشعبة، كما التقى العاملين فيها وخريجي دورات الصيانة، ووقف على التجهيزات الفنية والمعدات الخاصة بالصيانة المركزية، حاثاً على بذل المزيد من الجهد والتميز بالأداء، وإتقان أعمال الصيانة بالشكل المطلوب بما ينعكس على جاهزية وكفاءة معدات وآليات الدفاع المدني.// انتهى //20:56ت م0275