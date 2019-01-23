الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية .وقال الملك المفدى :" يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //20:57ت م0276