الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وقال سمو ولي العهد :" يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي ".// انتهى //20:59ت م0277