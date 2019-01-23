الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم، خطة إخلاء وهمية في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1439هـ/1440هـ.ويأتي تنفيذ هذه الخطط، في إطار رفع درجة الاستعداد بالمدارس في مجال السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت التعليمية لمواجهة أي حوادث - لا سمح الله - لأبنائها الطلاب والطالبات والعاملين بالمدارس، والتأكد من جاهزية العاملين بكل مدرسة ومعرفة طرق الإخلاء الصحيحة، والتوجه إلى نقاط التجمع بشكل آمن ومنظم، بالإضافة إلى التحقق من توفر اشتراطات السلامة وجودة عملها بالمنشآت التعليمية.// انتهى //21:10ت م0278