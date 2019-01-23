الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمساعد قائد قوة قصر الحكم المقدم منصور بن عبدالعزيز الشلهوب وأسرة الشلهوب في وفاة والدهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشلهوب ـ رحمه الله ـ وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعرب المقدم منصور وأسرة الشلهوب عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .// انتهى //21:11ت م0279