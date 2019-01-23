الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستأهل التعاون إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن دور ال16 للمسابقة .وأنهى التعاون المباراة من شوطها الأول الذي سجل فيه جميع أهدافه ، حيث افتتح ربيع سفياني التسجيل من كرة رأسية عند الدقيقة 11 ، وأضاف هيلدون أوجوستو الهدف الثاني عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء ، واختتم ابراهيم الزبيدي أهداف التعاون عند الدقيقة 45 من تسديدة على يمين حارس الشباب فاروق بن مصطفى .//انتهى //21:15ت م0280