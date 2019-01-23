جدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأصدر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (أرسيكا) ، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، كتاباً جديداً، للمؤلف نزيه طالب معروف تحت عنوان "البعد التنموي للمرأة في الحرف اليدوية الإسلامية" ، وتقديم المدير العام لأرسيكا خالد آرن ، ضمن منشوراته لعام 2018م .ويُسلط الكتاب الصادر باللغة الانجليزية في 1008 صفحات من الحجم الكبير ، الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء العاملات في الاقتصاد الوطني في دول العالم الإسلامي، حيث يرتكز دورهن بشكل خاص في قطاع الحرف اليدوية، ولا زلن يحافظن على مسيرة الإبداع في المشغولات اليدوية .ويقدم الكتاب أول استعراض تحليلي للبعد الإنمائي للمرأة في قطاع الحرف اليدوية، مدعومًا بالبيانات والجداول الإحصائية ذات الصلة، كما يتضمن صورًا لأعمال النساء في هذا الميدان، بالإضافة إلى معلومات فنية حول الأعمال مثل.. الأدوات والتقنيات المطبقة، والمواد المستخدمة والتصميم والشكل والقياسات، والوزن والحجم والألوان، والبيانات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد .وتمس المعلومات المقدمة والغنية جداً، حرفيات من مناطق جغرافية مختلفة ، وبالتحديد من الدول الـ 34 التالية : أفغانستان ، الجزائر، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بنغلادش، الكاميرون، كوت ديفوار، داغستان، مصر، إيران، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، مالي، موريتانيا، المغرب، عمان، باكستان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تتارستان، طاجيكستان، تونس، تركيا وتركمانستان وأوغندا وأوكرانيا وأوزبكستان واليمن .ويتابع الكتاب حركة الحرفيات اللواتي كنّ مبدعات في مجالات الحرف اليدوية الخاصة بهن، وتمكنّ من الحصول على جوائز متقدمة في عدد من المسابقات والمهرجانات الدولية المتعلقة بمواضيع الفنون والتراث والحرف اليدوية، كما يقدّم بعض التجارب الناجحة للحرفيات في مجال تعزيز وتطوير مهنهن الحرفية .وقد تبين أن المرأة الحرفية اتخذت خطوات متقدمة في مجال تعزيز عملها والوصول إلى العديد من الأسواق من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية، وكذلك اتخاذ خطوات نحو الترويج والإعلان عن منتجاتها الجديدة عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعية، حيث ساعد ذلك في التعريف الجيّد بمنتجاتهن وأيضا في الحصول على حصة في السوق مما دفعهن إلى التطوير المستمر لأساليب العمل .وأظهر المجلّد بأن النساء الحرفيات يقمن بدور تنموي هام في بعض البلدان، حيث يشغلن حوالي 80% من الصناعات التقليدية، خاصة في مجالات معينة من هذه الحرف، ومن الملاحظ تميزهن في مجالات الزخرفة، والتذهيب، والخط، وصناعة الورق، وفن الأبرو (الرسم على سطح الماء)، والديكور، والنسيج، والأزياء التقليدية، والتطريز، والمجوهرات، والسجاد والكليم، والفخار، والسيراميك والرسم على الخشب والحرف التقليدية الأخرى .وأثبت المجلّد أن نسبة النساء الحرفيات من رواد الأعمال في مجال الحرف اليدوية كبيرة، حيث يتبين من خلال مشاركتهن في العديد من المهرجانات والمعارض الوطنية والإقليمية المستوى العالي للإبداع الذي حصلن عليه في كثير من الابداعات الفنية التي جذبت العديد من محبي هذه المنتجات التراثية الأصيلة .وركّز الكتاب أيضا على حقيقة أن العديد من الجمعيات النسائية نشطت في السنوات الأخيرة في تطوير وتعزيز مؤهلات المرأة في مختلف مجالات الحرف اليدوية ، والاهتمام بتأهيل وتدريب النساء في المنزل من خلال تعليمهم أساليب وتقنيات الإبداع في أنواع مختلفة من الحرف اليدوية .// انتهى //21:19ت م0281