الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأعلن نادي الصقور السعودي عن تفاصيل جوائز مسابقتي الملواح/ الدعو 400 متر، ومزاين الصقور، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، خلال الفترة من 19 حتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.ويبلغ مجموع جوائز المهرجان 17,630,000 مليون ريال، منها 14,630,000 مليون ريال لمسابقة الدعو، تتوزع ما بين الأشواط والكؤوس، فيما تبلغ قيمة جوائز مسابقة المزاين 3 ملايين ريال.كما تبلغ قيمة جوائز أشواط السعوديين في مسابقة الدعو نحو 12,420,000 مليون ريال، توزع على 24 شوطاً نهائياً و 12 شوط كأس، حيث تقام أشواط السعوديين النهائية على مدى 6 أيام، بواقع 4 أشواط عن كل يوم، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز العشر الأولى ، فيما يتم تنظيم أشواط الكؤوس في اليوم النهائي، عبر تأهل أفضل 5 صقور من كل شوط من الفئات، للمنافسة عن شوط الكأس لكل فئة بواقع 10 صقور عن كل شوط.أما الأشواط الدولية النخبة المفتوحة، فتبلغ قيمة جوائزها 2,210,000 مليون ريال توزع على 12 شوطاً نهائياً وشوط كأس واحد، حيث تقام الأشواط النهائية على مدى 3 أيام ويتوج الفائزين بالمراكز العشر الأولى لكل شوط، ويتأهل أفضل 5 صقور من كل شوط من الفئات في أيام المسابقة في شوط الكأس الدولي بمجموع 60 صقراً.وينال صاحب المركز الأول عن كل شوط في أشواط الكؤوس السعودية والدولية على جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.فيما تقام مسابقة المزاين على 4 أشواط بقيمة 750 ألف ريال لكل شوط، يحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، والمركز الثاني 150 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.وأوضح النادي بأن أشواط السعوديين النهائية تنطلق في الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019م حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يناير ، فيما تقام الأشواط الدولية النخبة المفتوحة من يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019م وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في حين تقام أشواط الكؤوس لمسابقة الدعو في اليوم الختامي للمهرجان الموافق 3 فبراير 2019م عند الساعة التاسعة صباحاً، فيما تقام أشواط مسابقة المزاين يومي الجمعة والسبت 1 و 2 فبراير 2019م عند الساعة السادسة مساء.يذكر أن المسابقات ستكون منقولة تلفزيونياً بشكل مباشر على القنوات الرياضية السعودية وعدد من القنوات الفضائية .// انتهى //21:22ت م0282