الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في وفاة حرمه - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعرب الشيخ المنيع عن شكره لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ماقدم في ميزان حسناته .

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22:08ت م

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