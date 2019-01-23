الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في وفاة حرمه - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعرب الشيخ المنيع عن شكره لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //22:08ت م0287