اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تباين
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
لندن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض طفيف بنسبة 0.02 % ليصل عند مستوى 3112.13 نقطة.
كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني 18.57 نقطة ليصل مستوى 11071.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي بمعدل 91.30 نقطة و0.71 نقطة على الترتيب.
// انتهى //
22:19ت م
0290