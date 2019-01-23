لندن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض طفيف بنسبة 0.02 % ليصل عند مستوى 3112.13 نقطة.كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني 18.57 نقطة ليصل مستوى 11071.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي بمعدل 91.30 نقطة و0.71 نقطة على الترتيب.// انتهى //22:19ت م0290