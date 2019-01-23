القاهرة 17 جمادي الأولى 1440 الموافق 23 يناير 2019م واسفاز فريق الجونة على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 22 ليحتل المركز العاشر، وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 24 في المركز الثامن.وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها اليوم، تعادل فريق سموحة مع ضيفه إنبي سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، ليصبح رصيد سموحة 24 نقطة في المركز الثامن أيضا، ويصبح رصيد إنبي 20 نقطة في المركز الـ13.//انتهى//22:20ت م0291