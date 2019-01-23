عمّان 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم لقاءات مع نظرائه السويسري إغناسيو كاسيوس والفلندي تيمو سويني والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاءات، بحث المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.//انتهى//22:21ت م0292