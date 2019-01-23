الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس

نظمت جمعية أسر التوحد الخيرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي مساء اليوم, محاضرة بعنوان " مبادئ الإسعافات الأولية ", بحضور عدد من أسر، وذلك في مقر الجمعية .

وتهدف المحاضرة التي ألقاها أخصائي أسعاف وطب طوارئ مقرب وافي الشخص, إلي توعية أسر التوحد بأهمية الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحوادث الطارئة .

وتحدث المحاضر عن الفحص الأولي للمصابين والمرضي وطريقة تقديم الأنعاش الرئوي ، وكيفية التعامل مع كل حالة ، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حملت علي عاتقها تقديم الخدمات الطبية الأسعافية لكل محتاج بأقصى سرعة ممكنة .

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22:26ت م

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