اجتماعي / مبادئ الإسعافات الأولية محاضرة في جمعية أسر التوحد
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
نظمت جمعية أسر التوحد الخيرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي مساء اليوم, محاضرة بعنوان " مبادئ الإسعافات الأولية ", بحضور عدد من أسر، وذلك في مقر الجمعية .
وتهدف المحاضرة التي ألقاها أخصائي أسعاف وطب طوارئ مقرب وافي الشخص, إلي توعية أسر التوحد بأهمية الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحوادث الطارئة .
وتحدث المحاضر عن الفحص الأولي للمصابين والمرضي وطريقة تقديم الأنعاش الرئوي ، وكيفية التعامل مع كل حالة ، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي حملت علي عاتقها تقديم الخدمات الطبية الأسعافية لكل محتاج بأقصى سرعة ممكنة .
// انتهي //
22:26ت م
0295