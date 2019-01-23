الدمام 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدشن الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحور الوطني الدكتور عبدالله الفوزان اليوم، المرحلة الثالثة من برنامج نسيج، بحضور معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، ومدير فرع مركز الملك عبد العزيز للحور الوطني بالمنطقة الشرقية خالد محمد البديوي، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالخبر.وأقيم حفل تكريم للشريك الاستراتيجي في المشروع جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل، على ما تم من منجزات خلال الأعوام الماضية في تعزيز التعايش المجتمعي بين طلاب وطالبات الجامعة.وأوضح معالي الدكتور عبد الله الربيش، في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين، أن المشروع حقق الكثير من أهدافه بين طلبة وطالبات الجامعة، وساهم في إحداث تغيير إيجابي من خلال غرس قيم التعايش والحوار والقبول للآخر، مبيناً أن الدراسات التي أجريت لتقييم البرنامج بعد انتهاء الدورات التدريبية التي شارك فيها عضوات وأعضاء التدريس قد كشفت بشكل علمي عن حدوث تغيير إيجابي لصالح برنامج نسيج في أوساط الطلبة والطالبات الذين تعرضوا لهذا البرنامج، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الجامعة في شراكاتها مع المركز لتحقيق القيم النبيلة التي يعمل عليها البرنامج، والتي تتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية للمملكة 2030.وأعرب الربيش عن بالغ شكره وتقديره لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على هذه المبادرة الوطنية، والرغبة الصادقة لتحقيق أهداف البرنامج، وكذلك لأعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة الذين كان لهم الأثر المباشر في تحقيق تلك الإنجازات.من جهته أوضح الدكتور الفوزان، أن مشروع "نسيج" وتجربة المركز في مسار تعزيز التعايش المجتمعي شهدت نجاحًا وتقدّمًا ملموسًا بفضل الله ثم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك من خلال التعاون المشترك مع الجهات التعليمية بالمنطقة وفي مقدمتهم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة لتعليم الشرقية وتعليم الأحساء.وبين أن مشروع نسيج يهدف لتعزيز القيم المجتمعية المشتركة خاصة عند فئة الشباب وبناء الوعي المجتمعي حول ضرورة تعزيز روح الانسجام وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد وحدته وترسيخ مفاهيم التلاحم والتعايش.وفي ختام كلمته عبر الفوزان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمناء في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومنسوبيه بالشكر لمعالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وأعضاء وعضوات هيئة التدريس على جهودهم في تنفيذ ونجاح مشروع نسيج في المرحلتين السابقتين، وبعد ذلك قدم لهم الدروع التذكارية.يشار إلى أن مشروع "نسيج" الذي انطلق في عام 2016م، قد استفاد منه ما يزيد عن 15844 مواطن ومواطنة، عبر 451 دورة تدريبية شارك فيها 110 مدرب متعمد من قبل مركز الحوار الوطني ويهدف إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحس الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود .// انتهى //22:33ت م0296