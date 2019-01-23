عام / انطلاق الحملة التوعوية بفوائد الأغذية العضوية بمدينة السيح غداً

الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
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السيح 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
‏تنطلق بمدينة السيح غداً الحملة التوعوية بفوائد الأغذية العضوية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية ، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج.
‏ وتهدف الحملة التي تقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى رفع مستوى الوعي لدى المُزارع والمستهلك بفوائد الغذاء العضوي وزيادة الطلب عليها وزيادة عدد المنتجين العضويين ، وتسليط الضوء على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية ، إضافة إلى الترويج للشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
// انتهى //
22:35ت م
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