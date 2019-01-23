عام / انطلاق الحملة التوعوية بفوائد الأغذية العضوية بمدينة السيح غداً
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
السيح 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
تنطلق بمدينة السيح غداً الحملة التوعوية بفوائد الأغذية العضوية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية ، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج.
وتهدف الحملة التي تقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى رفع مستوى الوعي لدى المُزارع والمستهلك بفوائد الغذاء العضوي وزيادة الطلب عليها وزيادة عدد المنتجين العضويين ، وتسليط الضوء على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية ، إضافة إلى الترويج للشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
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22:35ت م
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