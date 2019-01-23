السيح 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس‏تنطلق بمدينة السيح غداً الحملة التوعوية بفوائد الأغذية العضوية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الزراعة العضوية ، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج.‏ وتهدف الحملة التي تقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى رفع مستوى الوعي لدى المُزارع والمستهلك بفوائد الغذاء العضوي وزيادة الطلب عليها وزيادة عدد المنتجين العضويين ، وتسليط الضوء على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية ، إضافة إلى الترويج للشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.// انتهى //22:35ت م0298