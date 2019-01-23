محايل 17 جمادى الأولى1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسنظم مركزي حميد العلايا وحبطن التابعين لمحافظة محايل عسير ، اليوم أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي " صدر الكرامة "، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده ، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل .وأكد معدي حسن عسيري خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأهالي أن محافظة محايل شهدت نهضة تنموية شاملة للمكان والإنسان وتعد مدينة اقتصادية سياحية على مستوى المملكة في ظل المتابعة والحرص والدعم والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مبيناً أن ما يميز محافظة محايل عسير الرجل التهامي المضياف وموقعها الجغرافي على مفترق طرق وربطها بعدة محافظات ومراكز ، بالإضافة إلى مناخها الشتوي المعتدل الأمر الذي جعل من محافظة محايل مطلب سياحي جاذب للزوار إليها من كافة مناطق المملكة ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وتخلل الأمسية عرض مرئي عن مركزي حميد العلايا وحبطن والنهضة التنموية التي تشهدها في العصر الزاهر ، ثم ألقيت عدد من القائد النبطية ،فعرض مرئي بعنوان " جندي على الحد " وعرض مرئي بعنوان " ولاء وشهداء " واختتمت الأمسية الثقافية بأوبريت بعنوان " فخر الأوطان " بمشاركة عدد من الفرق الشعبية .// انتهى //22:39ت م0299