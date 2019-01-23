القريات 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم المسابقة المنهجية في الحاسب الآلي التي ينظمها الإشراف التربوي بتعليم القريات ممثلاً بقسم الحاسب الآلي .وجاءت النتائج عن فوز مدرسة ثانوية الأمير فهد بن بدر بالمركز الأول، فيما احتلت ثانوية نبراس القريات الأهلية المركز الثاني، وثانوية السلام الأهلية المركز الثالث.وأوضح المنسق الإعلامي للإشراف التربوي رئيس قسم الحاسب إبراهيم بن عبدالله النازل أن المسابقة تهدف لتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وإثارة دافعيتهم نحو التعلم، لتحقيق نواتج تعليم تواكب تطلعات وزارة التعليم والتركيز على الأولويات، وخاصة فيما يتعلق في التحصيل الدراسي، واكتساب الطلاب المهارات الأساسية والمعارف، ولا سيما أن التقنية الحديثة والذكاء الصناعي أصبحت قضايا ملحة وخاصة فيما يتعلق بوظائف المستقبل.// انتهى //22:41ت م0300