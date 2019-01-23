الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد سلطان المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بعد فوز الحصان" طلاب الخالدية "بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة اليوم ، في افتتاح مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السادسة، بمزرعة الخالدية .وأقيم الشوط لمسافة 1800م وبلغت قيمة جوائزه مليون ونصف دولار، وحل في المركز الثاني الحصان "فزاع الخالدية"، وظفر الحصان "مهداف عذبة "لمربط عذبة بالمركز الثالث. وكان الحصان "نادر الخالدية "والعائدة ملكيته لاسطبلات الخالدية قد ظفر بلقب كأس الخالدية الدولي لسباقات السرعة على لمسافة 1600م، وتبلغ قيمة جوائزه نصف مليون دولار، حصن وأفراس، عمر 4 سنوات وما فوق، وحل مباشر الخالدية في المركز الثاني، وجاء “شارق الخالدية” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن احمد في المرتبة الثالثة.وذهب الشوط الأول الذي خصص للخيل العربية المبتدئة، للجواد "إرادة الخالدية" من مربط العلطا، ونال "ذاهل الخالدية" لإسطبلات الخالدية المركز الثاني، والجواد "الين "لمربط الحزام في المركز الثالث، أما الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة مفتوح، فجاءت "جمانة الخالدية "لإسطبلات الخالدية في المركز الأول، وحل "مثقال الخالدية" لزياد الخضيري في المركز الثاني، وظفر "متوكل الخالدية "لإسطبلات الخالدية بالمركز الثالث .وفي ثالث أشواط الكأس العالمي الذي خصص للخيل السعودية الأصل والمنشأ ظفر الجواد "نوفل الخالدية "لإسطبلات الخالدية بالمركز الأول ، وجاء في المركز الثاني "وقاد الخالدية "لمربط براحة الخيل في المركز الثاني، و"سيماء "الخالدية لمربط الشهيب في المركز الثالث .وفي الشوط الرابع للخيل العربية مفتوح، نالت "وثابة الخالدية الثانية "لإسطبلات الخالدية المركز الأول ، و"عدل العدلية "لعادل بن خليفة في المركز الثاني، و"بحر عذبة "لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المركز الثالث.وفي الشوط الخامس المخصص للخيل العربية "افراس"، حلت الفرس "مليحة سيالة "لمربط مجد العرب في المركز الأول ، ونالت "رمضة عذبة "لمربط عالية نجد في المركز الثاني، في حين جاءت الفرس "حسامية الخالد "لإسطبلات الخالدية في المركز الثالث. وفي الشوط السادس لأبطال الميادين على جائزة (سيارة)، نال الجواد "عاتبة الخالدية "لمربط الرياض في المركز الأول ، وحل "نافذ الخالدية" لبندر بن حثلين في المركز الثاني، وجاء "شداد "لأحمد الشمري في المركز الثالث.وكانت مسابقة عروض الجمال لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي التي يشارك بها 450 جواداً قد انطلقت صباح اليوم ، حيث كانت البداية مع فئة المهرات عمر سنة "أ" وتوجت من خلاله المهرة "سارة التنهاة "لمربط التنهاة بالمركز الأول ، فيما ظفرت "لارا السيد "لمربط السيد بالمركز الثاني، ونالت "جذابة عذبة "المركز الثالث، وفي الشوط الثاني مهرات عمر سنة "ب" نالت المهرة "دارين السيد "لمربط السيد المركز الأول ، في حين حلت المهرة "قمر ر جي الثانية "لعبدالله المحمود في المركز الثاني، وظفرت المهرة "رصينة عذبة "لمربط عذبة بالمركز الثالث، وفي الشوط الثالث مهرات عمر سنة "ج" نالت المهرة "اصايل الزيد "المركز الاول، وجاءت المهرة "قنواء " لمربط عذبة في المركز الثاني، وحققت المهرة "جلوريا الماجدية" لعبدالرحمن الماجد المركز الثالث، وفي الشوط الرابع مهرات عمر سنة "د" نالت المهرة "اضواء العرب "لمربط العرب المركز الأول ، وحلت "رخاء عذبة " لمربط عذبة في المركز الثاني، وجاءت المهرة "اميرة ر ج " لمربط الراجحية في المركز الثالث.وفي الشوط الخامس والمخصص للمهرات اعمار سنتين "أ"، نالت المهرة "جنى فور لايف " للمالك حيدر الصقر المركز الأول ، في حين حلت المهرة "سمسم العناية "لمربط عناية في المركز الثاني، ونالت المهرة "اتوش اوف ماجيك " للامير فيصل بن سعد المركز الثالث، وفي الشوط السادس (مهرات ) عمر سنتين "ب" نالت المهرة "ريم العلوش "لمربط العلوش، وظفرت المهرة "جوليت أي ان بي "لمربط الحمد بالمركز الثاني، وحلت المهرة "اسرار الخالدية "لمربط الشامخ في المرتبة الثالثة. وفي الشوط السابع الذي خصص للمهرات اعمار ثلاث سنوات "أ"، حققت المهرة "رشديه الخشاب "لمربط الخشاب المركز الأول ، وجاءت المهرة "ال ار ايرا دي "لمربط السيد في المركز الثاني، وحلت المهرة "لولو الواوان "لمربط الواوان في المرتبة الثالثة، وفي الشوط الثامن اعمار ثلاث سنوات "ب"، نالت المهرة "هيفاء أد " لمربط السكب المركز الأول ، وحلت "نجد المعود "لمربط العنان في المركز الثاني، وجاءت المهرة "لمياء ايه ام "من مربط الوجود في المركز الثالث.//انتهى //22:50ت م0301