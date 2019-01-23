رياضي / الوحدة يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
تأهل فريق الوحدة إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الأهلي ( 3-1 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن دور ال16 للمسابقة .
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل سجله دجانيني تفاريس عند الدقيقة 40 ، بعد استلامه كرة طويلة واجه بها حارس الوحدة محمد عواد ووضعها أرضية على يساره .
وفِي الشوط الثاني تمكن الوحدة من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه ريومولو أوتيرو من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 85 ، لتمدد المباراة إلى شوطين إضافيين لم تتغير خلالهما النتيجة ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة الوحدة (3-1 ) .
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23:11ت م
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