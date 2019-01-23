الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستأهل فريق الوحدة إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الأهلي ( 3-1 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ضمن دور ال16 للمسابقة .وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل سجله دجانيني تفاريس عند الدقيقة 40 ، بعد استلامه كرة طويلة واجه بها حارس الوحدة محمد عواد ووضعها أرضية على يساره .وفِي الشوط الثاني تمكن الوحدة من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه ريومولو أوتيرو من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 85 ، لتمدد المباراة إلى شوطين إضافيين لم تتغير خلالهما النتيجة ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة الوحدة (3-1 ) .//انتهى //23:11ت م0303