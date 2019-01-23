الأمم المتحدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي للعمل على التوصل إلى أفكار جريئة، وبحث كيفية استخدام التكنولوجيا لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر وفوائد العصر الرقمي، أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.وبدأت اليوم في جنيف مناقشات رئيسة بين صانعي القرار وأصحاب النفوذ في عالم التكنولوجيا بهدف الحد من تزايد مخاطر الهجمات في الفضاء الإلكتروني حول العالم، مع تعزيز مزايا التكنولوجيات الرقمية وتسخيرها لصالح تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالخير على الجميع.وقال غوتيريش في كلمة عبر الفيديو لأعضاء الفريق، الذي أنشأه عام 2018 ويضم الأميركية ميليندا غيتس والصيني جاك ما مؤسس شركة علي بابا، "نحن بحاجة إلى أفكار جديدة ومبتكرة لتسخير الفوائد وإدارة مخاطر هذا العصر الرقمي".وحث الأمين العام في منتدى حوكمة الإنترنت على التوصل إلى التوازن الصحيح بين حماية الخصوصية والأمان على شبكة الإنترنت قائلا "التكنولوجيات الجديدة تغير كل جانب من جوانب حياتنا، وفهمنا للتحولات والاضطرابات التي تسببها غير كاف. ينبغي تسخير التكنولوجيا لأن تمكنّا لا أن تتمكن منا."//انتهى//23:53ت م0304