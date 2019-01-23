القاهرة 17 جمادي الأولى 1440 الموافق 23 يناير 2019م واستشارك جامعة الأمير محمد بن فهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 ضمن الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية، الذي يعد الأكبر من بين أجنحة المعرض المشاركة من مختلف دول العالم.وتستعرض الجامعة خلال هذه المشاركة عددًا من إنجازاتها العلمية وأحدث مؤلفات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والبالغ عددها أكثر من 50 إصداراً إضافة إلى برامج الجامعة الأكاديمية وبرامجها المختلفة.وأوضح نائب مدير الجامعة الدكتور عادل بن أحمد الصالح في تصريح له اليوم، أن مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار استثمار الجامعة المعرفي للتعريف بجهودها وجهود أعضاء هيئة التدريس في مجالات التأليف إضافة إلى جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج معرفة الذي يهدف إلى رصد وتتبع التقدم والتطور المعرفي في مختلف المجالات ونشره بمختلف اللغات ليصبح متاحاً للمجتمعات الإنسانية كافة للاستفادة منه.//انتهى//23:53ت م0305