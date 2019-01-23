نجران 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسوقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور بن على الشمراني،أمس، على سير أعمال مكتب الوزارة بمحافظة حبونا.واطلع خلال جولته التفقدية على سير خطة عمل مكافحة سوسة النخيل بالمحافظة، والخدمات التي يقدمها للمواطنين بالمحافظة ، مؤكداً على أهمية تطوير الأداء والخدمات التي تقدم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.كما التقى بعدد من المزارعين والمربين في المحافظة, واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، كما استعراض مع محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان ، بمقر المحافظة سير أعمال قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين, ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.//انتهى//23:54ت م0306