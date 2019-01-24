القاهرة 17 جمادي الأولى 1440 الموافق 23 يناير 2019م واسيشارك مشروع "السلام عليك أيها النبي" بركن خاص بجناح المملكة المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأكثر من 11 كتابًا جديدًا عن سيرة النبي الكريم، بالإضافة إلى المشاركة بأكثر من 17 لغة عالمية لسيرة الرسول الكريم وذلك بهدف توصيل سيرته العطرة لكل دول العالم، ضمن حملة المليار العالمية للسيرة النبوية التي بلغت نحو طباعة أكثر من 100 ألف كتاب حتى الآن.وأوضح صاحب مشروع "السلام عليك" الدكتور ناصر الزهراني في تصريح له اليوم، أن المشروع يمضي على قدم وساق وكل عام يشهد طفرة واضحة من خلال إضافة العديد من لغات أجنبية جديدة للسيرة النبوية بلغت نحو 17 لغة عالمية بهدف نشر سيرة النبي الكريم في كل العالم من خلال تدشين بروتوكولات مع شركات عالمية للمشاركة في تدشين حملة المليار العالمية للسيرة النبوية، لافتا النظر إلى أن المشروع يحظى باهتمام دولي وعربي كبير.وأشاد الزهراني بجهود الملحقية الثقافية في القاهرة وحرصها الدائم على مشاركة كل ما يخدم جناح المملكة المشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب بالقاهرة، مؤكدا أن مزج دور النشر السعودية الأهلية والحكومية في مكان واحد يكشف عن الدعم الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الهيئات الثقافية السعودية كون ذلك يصب في هدف واحد هو الارتقاء بالثقافة في جميع المحافل الثقافية الدولية.//انتهى//00:05ت م0309