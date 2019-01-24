القاهرة 17 جمادي الأولى 1440 الموافق 23 يناير 2019م واسحسم التعادل الإيجابي (2/2) نتيجة مباراة الانتاج الحربي والداخلية التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 20 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الانتاج الحربي إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا خلف مصر المقاصة، والداخلية إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.//انتهى//00:10ت م0310