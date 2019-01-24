عرعر 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستفقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم اليوم, فرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية .واطلع خلال الزيارة على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز الإسعافية .وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة في جميع مناطق المملكة والاطلاع على كافة المستجدات، في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وفي سياق متصل حضر معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي افتتاح الملتقى السنوي لقيادات ومديري المراكز الإسعافية بمنطقة الحدود الشمالية، حيث اطلع خلال اللقاء على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير.كما كرم خلال اللقاء المتطوعين والمسعفين والموظفين المميزين .وزار الدكتور القاسم خلال الجوالة الميدانية عدداً من الإدارات والأقسام و المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف الفيصلية ومركز إسعاف الخالدية، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل, واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجهم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي، موجها بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم للارتقاء بالخدمات الإسعافية.// انتهى //00:38ت م0311