واشنطن 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 23 يناير 2019م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتعيين الأستاذ فهد ناظر متحدثًا رسميًا باسم السفارة خلفًا للأستاذة فاطمة باعشن.واشار سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن تعيين المتحدث الرسمي فهد ناظر سوف يساهم في تعزيز العمل الاعلامي بالسفارة وجهودها نحو تعميق العلاقة بين البلدين الصديقين.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لـما قدمته المتحدثه السابقة فاطمة باعشن من جهود، متمنيًا لها التوفيق في مساعيها القادمة.ومن جهته عبر المتحدث فهد ناظر عن خالص شكره وامتنانه لسمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، راجيًا الله العلي القدير أن يعينه على حمل الأمانة تحت قيادة سموه ، وأن يوفقه في العمل مع فريق السفارة لخدمة مصالح المملكة .ويحمل المتحدث فهد ناظر درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سانت جونز في ولاية نيويورك ، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نيويورك، وسبق أن عمل مستشاراً لسفارة المملكة في واشنطن، وهو باحث وزميل في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.//انتهى//01:07ت م0312