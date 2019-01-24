بغداد 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأقر البرلمان العراقي بالإجماع اليوم على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 بحضور 278 نائبًا.وتجاوز مشروع الموازنة الذي ضم 87 مادة 105 تريليون دينار عراقي، وأن إجمالي العجز المخطط تجاوز سقف 27 تريليون دينار يتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من الزيادات المتوقعة لأسعار النفط في السوق العالمية.ومن المنتظر أن يصادق الرئيس العراقي برهم صالح على مشروع الموازنة في وقت لاحق ومن ثم نشرها في الصحيفة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.// انتهى //02:34ت م0315