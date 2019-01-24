واشنطن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقُتل خمسة أشخاص إثر إطلاق نار داخل مصرف في ولاية فلوريدا الأمريكية.وأفادت الشرطة في بلدة سيبرنج بوسط الولاية اليوم بأنها تلقت بلاغًا من منفذ الهجوم عند الساعة 1230 (1730 بتوقيت جرينتش)، يفيد بإطلاقه النار داخل المصرف.وقال قائد شرطة سيبرنج كارل هوجلوند إن المفاوضات الأولية مع المسلح لإقناعه بمغادرة المصرف لم تفلح، مضيفًا أنه استسلم بعدما اقتحم فريق من قناصة الشرطة المصرف وواصلوا التفاوض.ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتلى من موظفي المصرف أم أنهم عملاء.// انتهى //04:13ت م0317