طوكيو 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسحذّرت السلطات اليابانية من ارتفاع الأمواج وتساقط الثلوج واضطراب حركة المرور بسبب عاصفة شتوية يتوقع أن تضرب شمال اليابان اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة من المرجح أن يصاحبها تساقط ثلوج ورياح قوية على جزيرة هوكايدو في شمال البلاد وكذلك مقاطعتي أوموري وإيواتا في جزيرة هونشو، متوقعةً أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو إلى 60 سنتيمترا.// انتهى //04:26ت م0318