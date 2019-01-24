عام / ارتفاع ضحايا انفجار خط أنابيب للوقود بالمكسيك إلى 98 قتيلاً
الخميس 1440/5/18 هـ الموافق 2019/01/24 م واس
مكسيكو 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب لنقل الوقود بولاية هيدالجو الجمعة الماضية بالمكسيك إلى 98 قتيلاً.
وأفاد حاكم الولاية عمر فياض اليوم بأن سبعة مصابين كانوا يتلقون العلاج في إحدى المستشفيات لقوا مصرعهم، لترتفع حصيلة القتلى من 91 إلى 98 شخصًا، مشيرًا إلى أن 80 في المئة من المصابين حالتهم حرجة، ما يرشح إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى مجددًا.
// انتهى //
04:39ت م
0319