الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين: دور القطاع الخاص مهم في تحقيق الأهداف التنمويةالملك سلمان يستقبل سفير البرازيلالملك: نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرارالملك سلمان يهنئ فليكس بفوزه برئاسة الكونغوالأمير محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للرئيس تشيسكيديأمير مكة يطلع على مرافق أكاديمية الطيرانالفيصل: انهضوا أيها السعوديون.. انهضوا أنتم لهاأمير مكة يجدد الدعوة لرجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظات المنطقةفيصل بن بندر: الوطن يزخر بعقول معرفية قادرة على الابتكارسعود بن نايف: المجالس البلدية صوت المواطنأمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز أورامأمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهليةأمير الباحة يعلن استكمال طريق «العقيق - القرى»أمير جازان: شبابنا عماد الوطن ومبدعون أينما وجدواوزير الحرس الوطني يتفقد كلية الملك خالد العسكرية ومدينة الأمير بدر السكنيةأمير نجران يستعرض خطة تعزيز العمل الميداني لهيئة الأمر بالمعروفأمير حائل يناقش آلية تطوير الخدمات بمطار حائل الدوليخالد بن سلمان: مليشيا الحوثي لا تهتم بالسلام وانتهكت اتفاق ستوكهولم مراراالجبير يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص لليبياالمملكة: الحوثي يرفض السلام بدعم إيرانياجتماع عربي - أوروبي يبحث استعدادات الاجتماع الوزاري المشتركالاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدسالأمم المتحدة تفشل في صنعاءباكستان: ارتياح لمستوى التعاون الدفاعي مع المملكةاجتماع عربي - أوروبي يبحث استعدادات الاجتماع الوزاري المشترك// يتبع //06:38ت م0003