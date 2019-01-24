عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/5/18 هـ الموافق 2019/01/24 م واس
الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: دور القطاع الخاص مهم في تحقيق الأهداف التنموية
الملك سلمان يستقبل سفير البرازيل
الملك: نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار
الملك سلمان يهنئ فليكس بفوزه برئاسة الكونغو
الأمير محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للرئيس تشيسكيدي
أمير مكة يطلع على مرافق أكاديمية الطيران
الفيصل: انهضوا أيها السعوديون.. انهضوا أنتم لها
أمير مكة يجدد الدعوة لرجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظات المنطقة
فيصل بن بندر: الوطن يزخر بعقول معرفية قادرة على الابتكار
سعود بن نايف: المجالس البلدية صوت المواطن
أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمركز أورام
أمير القصيم يترأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية
أمير الباحة يعلن استكمال طريق «العقيق - القرى»
أمير جازان: شبابنا عماد الوطن ومبدعون أينما وجدوا
وزير الحرس الوطني يتفقد كلية الملك خالد العسكرية ومدينة الأمير بدر السكنية
أمير نجران يستعرض خطة تعزيز العمل الميداني لهيئة الأمر بالمعروف
أمير حائل يناقش آلية تطوير الخدمات بمطار حائل الدولي
خالد بن سلمان: مليشيا الحوثي لا تهتم بالسلام وانتهكت اتفاق ستوكهولم مرارا
الجبير يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا
المملكة: الحوثي يرفض السلام بدعم إيراني
اجتماع عربي - أوروبي يبحث استعدادات الاجتماع الوزاري المشترك
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
الأمم المتحدة تفشل في صنعاء
باكستان: ارتياح لمستوى التعاون الدفاعي مع المملكة
اجتماع عربي - أوروبي يبحث استعدادات الاجتماع الوزاري المشترك
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