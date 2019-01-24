وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها تحت عنوان (القطاع الخاص.. والاختبار التاريخي): تؤكد القيادة السعودية على دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المرسومة ورؤية 2030 والمشاريع الحكومية الإصلاحية نحو مستقبل أكثر ازدهارا، وتنويع مصادر الدخل.ورأتأن إشارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى استقباله بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأربعاء)، كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعددًا من رجال الأعمال، إلى دور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف التنموية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، إلا تأكيد على القناعة السعودية بأهمية أن يكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا في مسيرة البناء.وبينت أن المساعي الحكومية لحلحلة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في عملية الإصلاح الكبيرة التي شملت كل القطاعات، تترجم حرص القيادة على شراكة القطاع الخاص، ما يضع رجال الأعمال أمام مسؤولياتهم في المشاركة الفاعلة، والمساهمة في تنفيذ الخطط الإصلاحية.واختتمت بالقول: اليوم يقف رجال الأعمال والقطاع الخاص، الذي ظل لعقود طويلة معتمدا على الإنفاق الحكومي المعتمد أصلا لعقود على صادرات النفط، أمام اختبار تاريخي جديد، فالمملكة تتجه إلى تقليل اعتمادها على النفط، وتنويع مصادر دخلها، وبناء قاعدة اقتصادية صلبة لا تهتز بتقلبات سوق النفط، وتسير في طريق الابتكارات والمعرفة.// انتهى //06:45ت م0006