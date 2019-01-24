الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسزار وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس، مخيم سنايدر الكشفي في الولايات المتحدة الأمريكية.واطلع الوفد على ما يحتويه المخيم من قاعات تدريب وورش للهوايات ومهاجع للنوم وغيرها من منشآت الخدمات المساندة، فيما ناقش مع القائمين على المخيم إمكانية عقد برامج كشفية مشتركة ومدى استفادة الكشافة السعودية من المخيم خلال إقامة الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 الذي سيقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس 2019، في ولاية فرجينيا.// انتهى //10:24ت م0021