الباحة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، دورة تدريبية للأمة والخطباء والدعاة بعنوان "فقه الانتماء والمواطنة"، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد, وذلك بمقر الفرع.وتضمنت الدورة التي استمرت 3 أيام، عدة محاور منها واجبات الخطباء والأمة تجاه تعزيز الانتماء والمواطنة، وتأصيل الانتماء والمواطنة ومقتضياته.وفي ختام الدورة جرى تكريم المشاركين بالدورة.يذكر أن هذه البرامج ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتحقيق الوحدة الوطنية، لتعزيز الأمن الفكري.// انتهى //10:38ت م0023