أبها 18 جمادى الأولى1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس لقاءً مفتوحاً عن" تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ومعهد "ريادة الأعمال الوطني" وبرنامج " كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي غرفة أبها ولفيف من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالفرص الاستثمارية وطرق التقديم لها والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المانحة لتمويل هذه المشاريع الوطنية .وبدأ اللقاء بعرض تعريفي من مدير عام برنامج "كفالة" همام هاشم تحدث فيه عن أهم أهداف وإنجازات كفالة على مستوى المملكة بصورة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة.عقب ذلك تناول مدير قسم المشاريع والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية أحمد الفصيلي التعريف بالخدمات المالية وغير المالية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحاً الخدمات المالية لبرنامج مسارات وأهدافه وطرق التمويل به،بدوره تحدث مدير معهد "ريادة الأعمال الوطني" بمنطقة عسير المهندس مشبب القحطاني عن تاريخ معاهد ريادة بالمملكة ونشأتها وتطورها ورسالتها وأهدافها وخدماتها الحالية والمستقبلية ودورها في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب الوطني.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن تمويل المنشآت متناهية الصغر، من أهداف الغرفة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المعنية، حيث يتم تقديم الخدمات المالية لأصحاب المشروعات، مشيراً إلى تعاون غرفة أبها مع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج "كفالة" ومعهد "ريادة الاعمال" لخدمة جميع الفئات، خاصة الشباب والفتيات من خلال تمويل المنشآت متناهية الصغر والأسر المنتجة.// انتهى //10:41ت م0025