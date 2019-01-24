جدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساعتمدت منظمة التعاون الإسلامي، ممثلة في صندوق التضامن الإسلامي، مساعدات إنسانية عاجلة لجمهورية أفغانستان الإسلامية، للتخفيف من آثار الجفاف الحاد، الذي خلف عدداً كبيراً من النازحين.وعبر معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين, عن تضامن المنظمة مع جمهورية أفغانستان، مشيراً إلى أن المساعدات الطارئة تتمثل في المواد الغذائية ووسائل الإيواء.وأضاف أن المنظمة تسعى من خلال صندوق التضامن الإسلامي، إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني لخدمة الشعوب الإسلامية.// انتهى //10:42ت م0026