الطائف 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأصدرت تجربة المريض بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 157 بطاقة أولوية خلال عام 2018م.وتقدم البطاقة عن طريق خدماتها المساندة لذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي بعد التأكد من ملاءمة المنشأة الصحية لخدمة الأشخاص المستفيدين وهو ما تحقق بالمستشفى عن طريق تهيئة البنية التحتية بمداخل خاصة ومنحدرات ومواقف سيارات ودورات مياه ومصاعد وأماكن انتظار.كما تساعد البطاقة الأشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل، وإنهاء إجراءات فتح الملف الطبي حسب الأنظمة وعمل المواعيد والتنسيق بين مستفيدي الخدمة والأطباء وطلب التقارير الطبية، إلى جانب خدمة المساعدة بالتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والفريق الطبي بتواجد أشخاص للغة الإشارة، والتنسيق مع لجنة خدمات ذوي الإعاقة لإصدار بطاقة تخفيض أجور إركاب وبطاقة تسهيلات مرورية, والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لصرف الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة.واستفاد من الخدمات المقدمة بتجربة المريض 5809 مرضى وزوار ومراجعين، شملت تقديم الخدمات لـ 47 مراجعاً في مبادرة "كلنا مسؤول" كما تم تثقيف وتوعية 2500 شخص بمبادرة "يحق لك" التي تعنى بالمراجع والمريض والحقوق التي له ويجب عليه معرفتها بالمرافق الصحية وعند تلقي الخدمة الصحية, كما تم توزيع 250 بطاقة إحسان على الأقسام وكذلك مبادرة مشكور التي كرمت 3 من العاملين بالمستشفى, وأيضاً شملت المبادرات خدمة 158 مريضاً بمبادرة "عونك"، كما تم عقد 23 دورة للموظفين للتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمنشأة، وقدمت مكاتب "تسرني خدمتك" بالإدارة خدماتها لـ 1471 مراجعاً وزائراً، وشملت الاستفسارات والتواصل مع الأطباء والحقوق وتسهيل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عن طريق الفرق الطبية والفنية وكذلك جرى تثقيف الموظفين والزائرين لمعرض مؤتمر السكر العاشر.// انتهى //10:45ت م0027