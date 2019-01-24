نجران 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظاً على سلامة الجميع.كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها ، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة إتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي.// انتهى //10:46ت م0028