خميس مشيط 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسواصل مستشفى خميس مشيط العام تقديم الخدمات الطبية للمراجعين والمرضى خلال العام المنصرم 2018م.ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المستشفى فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 161770 مراجع، فيما سجلت العيادات الخارجية وصول 119313 ما بين مريض ومراجع، كما قام المستشفى بإجراء فحوصات مخبرية بلغت 502199 ، و 67014 فحصاً إشعاعياً، كما تم إجراء 4328 جراحية، وبلغ عدد من تم خضوعهم لجلسات التأهيل الطبي 7096 حالة، وجلسات العلاج الطبيعي 1775 جلسة، فيما تم عمل 3100 جلسة غسيل دمول دموي، وصرف 537.259 وصفة طبية، فيما بلغ عدد المستفيدين من فحوصات ما قبل الزواج 6840 مستفيد.// انتهى //10:52ت م0029