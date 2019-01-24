الباحة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسبدأت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة اليوم، تشغيل شبكات المياه على مدار 24 ساعة دون انقطاع في عدد من الأحياء والقرى بالمنطقة.وبين مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد بن جمعان القرشي، أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة يبلغ 16،936 مشتركاً , مؤكداً أنه جاري العمل على تشغيل الشبكات لبقية المحافظات والقرى بالمنطقة.ونوه بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع المياه بالمنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وتوجيهات سموه لخدمة أهالي المنطقة.// انتهى //10:56ت م0030