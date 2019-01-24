بيروت 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، أجواء التفاؤل بقرب إعلان تشكيل حكومة لبنان الجديدة التي انبثقت عن المشاورات التي أجراها أمس، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري .وواكبت الصحف ، سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، وركزت على المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية .كما أخبرت عن حملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي شنّتها أمس، قوات الاحتلال الإسرائيلية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلّة وطالت عشرات الفلسطينيين.وتابعت التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة المصرية القاهرة الإثنين المقبل .وتناقلت صحف لبنان نبأ إقرار البرلمان العراقي بالإجماع مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 م .// انتهـى //11:00ت م0031