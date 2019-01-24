الأحساء 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي أمس، معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وذلك بمقر الجامعة.ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ووزارة التعليم، لمعالجة ظاهرة الإرهاب والأمن الفكري، والمتمثل في برنامج الأمانة "القيم العليا للإسلام ونبذه التطرف والإرهاب".وأشاد معالي المستشار خلال محاضرته التوجيهية، بالجامعة وجهودها في خدمة المجتمع، مؤكداً على الأهمية البالغة لعضو هيئة التدريس في مجال التدريس، ومجال البحث العلمي، ومجال خدمة المجتمع، والحاجة إلى الاهتمام بالجانب العملي الواقعي الذي يستفيد منه الناس في حياتهم العامة، واعتزاز المملكة البالغ بطلاب المنح، ورعايتهم بكل وسائل الدعم التي تؤهلهم ليكونوا سفراء بعد ذلك في بلادهم.بعد ذلك دار حوارٍ ومداخلات تناولت الموازنة بين الجانب النظري والجانب العملي، فيما يتم تقديمه للطلاب من علوم ومعارف، والاستفادة من خبرة معاليه في التحصيل العلمي، وأهم المراجع العلمية المتخصصة وإدارة الوقت، وكيفية التواصل مع الأقسام والكليات المناظرة في العالم العربي والإسلامي والغربي، وأهمية وخطورة دور الإعلام في وقتنا الراهن، وأهمية إدراك خصوصية المملكة فيما يتعلق بعقيدتها وتقاليدها الاجتماعية.// انتهى //11:01ت م0032