صامطة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي أمس مشروع تطوير بيئة العمل في عدد من مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، شملت مراكز الحقلة ومجعر وديحمه ومركز الأميرة فهدة بنت العاصي، بحضور مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي محمد بجوي.وتجول المحافظ داخل أروقة وأقسام المراكز، مستمعاً لشرح من مدير شؤون المراكز بالقطاع الصحي الجنوبي عن الخدمات المقدمة للمراجعين والتجهيزات الطبية التي تضمها تلك المراكز من عيادة للطب العام، وعيادة النساء الحوامل، وعيادة الأسنان، وعيادة التطعيمات والتحصينات، وعيادات بالوالدين إحسانا، وعيادة أصحاب الهمم العالية، إضافةً إلى خدمات المختبر والتحاليل الطبية، وقسم السجلات الطبية والمختبر، وعيادة الطفل السليم وغرفة الألعاب الترفيهية.وأثنى زعله على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية بمنطقة جازان لمواطني محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها، مشيداً بالوقت نفسه بالعاملين في المراكز الصحية.// انتهى //11:04ت م0033