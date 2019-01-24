أبها 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتشغيل محطتي "أشياب المياه المُجددة" في حي" العرين" بأبها، ومحطة "وادي بن هشبل" بخميس مشيط، لتنضم بذلك إلى سلسلة محطات الأشياب الحالية في كل من "مدينة سلطان" بأبها وشرق خميس مشيط، والشيب الخاص بالبلدية، حيث يتم توزيع المياه مجاناً للجهات المستفيدة.وأوضحت الوزارة اليوم، أن طاقة التعبئة لمحطة "أشياب العرين" تبلغ حوالي 4800 متر مكعب يومياً، كما تبلغ طاقة التعبئة لمحطة "أشياب وادي بن هشبل" حوالي 5700 متر مكعب يومياً، لتصل بذلك الطاقة الإجمالية لمحطات الأشياب في أبها وخميس مشيط إلى حوالي 31,000 متر مكعب يومياً قابلة للزيادة.وأشارت الوزارة إلى أن مياه هذه الأشياب تجد إقبالاً كبيراً من عدة قطاعات في المنطقة، متمثلة في أمانة منطقة عسير، ومصانع الإسمنت والخرسانة، والقطاع الزراعي، إضافةً إلى مقاولي قطاع النقل والطرق، مؤكدةً أن المياه المجددة المنتجة تتاح بصفة مجانية للمستفيدين من محطات التعبئة المذكورة.يذكر أن إنشاء مشاريع محطات "أشياب المياه المُجددة" في منطقة عسير، تأتي ضمن خطط الوزارة لتعظيم الاستفادة من المياه المُجددة، واستخدامها كمصدر في التنمية الاقتصادية والريفية، حيث تهدف إلى إعادة استخدام أكثر من 180 ألف متر مكعب يومياً، من المياه المجددة في مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبيشة وبلقرن والنماص وتنومة، وذلك لإحياء المتنزهات الطبيعية خارج المدن، وإنشاء مسطحات خضراء كمتنفس طبيعي ومدن زراعية، وشبكات توزيع وري تحت سطحية للمسطحات الخضراء والأراضي المروية، والمشاركة في تطوير الحدائق ومحاور الطرق داخل المدن من خلال التوسع في عمليات التشجير، إضافةً إلى رفع مستوى وعي المجتمع تجاه استخدام المياه المجددة.// انتهى //11:05ت م0034