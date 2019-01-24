بغداد 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأقر مجلس النواب العراقي في جلسة بدأت مساء أمس الأربعاء واستمرت حتى صباح اليوم ، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 .ورحب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم بالجهود التي بذلها مجلس النواب للمصادقة على الموازنة "المثيرة للجدل".وحيا التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب "والذي ساعد على إقرار الموازنة وإنجاز هذه المهمة التي تخللتها ظروف صعبة في مرحلة تسليم وتسلم بين عهدين تشريعيين".وتعهد عبد المهدي بأن تدرس حكومته التعديلات والإضافات التي أجراها مجلس النواب على الموازنة، ووضع التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق موادها وبسرعة ، كما تعهد بالعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذاً لما تضمنه المنهاج الوزاري لحكومته.// انتهى //11:12ت م0035