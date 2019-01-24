القدس المحتلة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى دبش، وشريف جعابيص من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، وحولتهما إلى مراكز توقيف واعتقال،فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد السلوادي بعد أن داهمت منزله وخربت محتوياته في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.// انتهى //12:44ت م0062