الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأعلنت اللجنة العلمية لجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة أسماء الفائزين والفائزات في الدورة الـ 15 للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ والبالغ عددهم أربعين فائزًا وفائزة من مختلف مناطق المملكة.وأوضح رئيس اللجنة العلمية أحمد بن عبد الله السويدان أن اللجنة العلمية للجائزة في دورتها الـ 15 انتهت من فرز الطلاب والطالبات المرشحين للفوز في مجالاتها الخمسة وهي: حفظ القرآن الكريم وتجويده، التفوق الدراسي، الإبداع الأدبي، الإبداع الفني، الإبداع العلمي. وذلك بعد التحكيم من فريق العمل في اللجنة العلمية ولجنة التحكيم الخارجية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 710 مرشحين ومرشحات بزيادة عن عدد المتقدمين للعام السابق.وبارك المشرف العام على الجائزة الدكتور ناصر بن علي الموسى للفائزين والفائزات تفوقهم ومشاركاتهم الإيجابية بأعمالهم الإبداعية وتمنى لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، مؤكدا أن هذا التميز والإبداع الكامن في ذوي الاحتياجات الخاصة هو دليل أكيد على مصداقية الشعار الذي نرفعه دائما وهو أن الإعاقة ليست عجزا وفاقة ولكنها إبداع وطاقة.يشار إلى أن الجائزة تحقق جملة من الأهداف أهمها: الاهتمام بذوي الإعاقة وتقدير إبداعاتهم وتشجيعها وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع وتوعية المجتمع بقدراتهم .// انتهى //12:45ت م0063