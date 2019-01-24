الرياض 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسوقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري مع معالي المراجع العام لديوان المراجعة القومي بجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم مالك أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهازين في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وفي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.وأشار رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً للتعاون المستمر بين الأعضاء في المنظمة العربية للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الارابوساي"، مبيناً أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الديوانين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خلال تشكيل لجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.وعلى هامش الزيارة، استقبل معالي رئيس المجلس الوطني الدكتور إبراهيم أحمد في مكتبه بمقر المجلس، معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات السعودية السودانية.وعبر معالي رئيس الديوان عن سعادته بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل والمثمر مع ديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني على الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لتوفير مقومات الرقابة الفعالة للحفاظ على المال العام وترشيد استخداماته.// انتهى //12:46ت م0064